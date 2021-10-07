婚禮當天，新娘與聘金一起不見，不是戲劇情節，而是真實發生！新竹男子阿文（化名）與女友小慧（化名）即將舉行婚宴，小慧要求將18萬元聘金及六禮送到她與父親入住的飯店讓她保管，結果婚宴當天，新娘與聘金一起不見，事後阿文怒告詐欺並要求小慧賠償95萬元。新竹地院判決，小慧觸犯詐欺取財罪判刑4月，得易科罰金12萬元確定。民事賠償則判她得賠阿文18萬元，可上訴。

根據判決書，阿文與小慧2019年5月開始交往，短短幾個月就決定結婚，婚宴日期訂在9月1日。小慧向阿文表示，婚宴前一天會與父親入住新竹某大飯店，要求阿文將訂婚儀式要用的18萬元聘金及六禮等財物送到飯店，交給她保管，阿文照做。

豈料9月1日10時許，阿文前往飯店要接小慧到婚宴會場，卻發現新娘與18萬元聘金等財物一起不見，之後小慧避不見面，也拒絕歸還財物，阿文驚覺被騙婚，怒告詐欺，並提出民事賠償95萬元。

刑事方面，新竹地院依刑事詐欺取財罪，將小慧判刑4月，得易科罰金12萬元確定。民事賠償方面，阿文提出聘金18萬元、拍婚紗3萬8千8百元、餐廳2萬4千元、喜餅3萬元以及金飾戒指等費用，共95萬元，但法院指出，阿文未能提出花費婚紗、餐廳、喜餅、金飾等費用的證據，最後判小慧應賠償18萬元，全案仍可上訴。