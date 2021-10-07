東華大學教授施正鋒的老婆又在老公的臉書上留言，抱怨打疫苗亂象。（施正鋒臉書截圖）

東華大學教授施正鋒的老婆又在老公的臉書上留言，抱怨打疫苗亂象，「打個疫苗不要如此虐待百姓、對你們有這麼困難嗎？」

施正鋒老婆本尊台大農經系教授吳珮瑛因為沒有臉書，想發言，就直接跑到施正鋒臉書版面留言，註明「施正鋒老婆」。

吳珮瑛留言指出，無可救藥（無藥可救）的國家，搞了半天，原來用1922系統預約疫苗施打的負責單位並不是中央，「因為有問題問他們，居然說我不是中央單位，是外包廠商」。

她說，外包廠商沒有包主（頭）就是了，「我說笑死人，你向誰包的，我們對著你、你就是代表該單位，外包廠商既非中央政府、也非地方政府，你們是三不管地帶，外包廠商胡搞瞎搞、包主（頭）都不用負責、是嗎？」

她說，又中華民國官員真假博士一堆，好歹掛著這些頭銜、做事請謹慎認真一點，疫苗名稱也可以亂寫，打過BNT疫苗，上面註記「您已接種過BN疫苗，最早可接種第2劑日期：110年12月06日，……」，「BNT疫苗也可以簡稱BN疫苗是嗎？多一個字母空格會不夠嗎？」

她又說，9月27日她打第一劑，護士拿黃卡給她，還特別提醒，隔四個星期再打第二劑，「如果中央鞭長莫及管不到各地的醫療院所，請地方政府告訴各注射的醫療院所不要當著注射的民眾面前亂講日期」。她還可以上網查，一看怎口說和網路記錄差這麼多。

吳珮瑛指出，「既然中央口口聲聲說、不知疫苗何時會進來，時間不是你們可以掌握，將第二劑可以接種的日期訂定在網頁上做什麼？」

她說，「且這種疫苗的說明上明明就寫著、兩劑間隔是3到4週，為什麼要幫我們決定一格（隔）就是10週，中央、地方、和注射醫療院所的說詞不能一致嗎？醫學原來是如此鬆散、沁菜的科學」。

她表示，打個疫苗不要如此虐待百姓、有這麼困難嗎？「你們不用登記、不用排隊輕鬆打完，我想你們連系統長什麼樣子都不知道，你怪百姓不會用系統、不會用和你不需要用是一樣的，但你們有特權、百姓要打電話、一打再打、這裡問不出所以然、再換單位、這個單位不懂、那個單位不知，養你們做什麼？」