行政院長蘇貞昌（左二）12日在立法院答詢時，與國民黨立委鄭麗文（右），因潛艦發展政策吵了起來，蘇貞昌還動怒罵鄭麗文「不要臉」，鄭麗文不滿跑到備詢台前表達不滿。（陳信翰攝）

藍委鄭麗文12日於立院質詢槓上行政院長蘇貞昌，雙方爆發口角，鄭批「對岸打來你第一個投降」，蘇則反罵鄭「袂見笑」。前民進黨立委郭正亮痛批，蘇貞昌在講什麼肖話？什麼戰略思維都沒有，他更忍不住直言，若蘇貞昌敢在立院罵他「不要臉」，自己早就拿東西K過去了，因為這是人身攻擊了。

郭正亮13日在政論節目《國民大會》中表示，鄭麗文問了兩個問題，就是要不要買核動力潛艦？要不要有類似增強台灣軍力的動作？鄭麗文說，台灣和大陸的軍費差距這麼大，要玩軍備競賽怎麼辦？ 結果蘇貞昌回「要不然你要投降嗎？」

郭正亮指出，事實上就台灣在軍事支出上就是跟不上大陸，這還要拗嗎？不然蘇貞昌要拗嗎？敢這樣說？國防部長邱國正為什麼說才能抵抗幾天，為什麼不把他換掉？「講什麼肖話？」人家問這個就是說，你有沒有別的戰略？軍備競賽搞下去會搞不過，今年國防預算占總預算25%，這兩年是因為證交稅收入不錯，國防採購攤提都一樣，明年還會這麼多證交稅嗎？明年搞不好會變成占總預算30%，這樣搞下去台灣怎麼辦？

郭正亮直言，人家問這問題非常合理，「結果你回答我說，你要投降喔？你什麼東西啊？我就直接回答你，你這什麼院長？什麼戰略思維都沒有」。郭正亮更說，若自己在立法院被蘇貞昌罵「不要臉」，早就拿東西K過去了，因為這是人身攻擊，鄭麗文要主席暫停計時，那句話就出來了，還扯到助選的事情。

郭正亮坦言，蘇、鄭2人也沒有什麼仇怨，但蘇貞昌國民黨的立委比較強硬，很少看到這樣的行政院長，有些問題其實也不用他回答，有非常多回答方式，人家問問題很合理，結果他就回「是不是要投降」，「難道我要陪你玩掃帚？才叫做不投降？說用掃把打到底，這是負責任的答詢嗎？」