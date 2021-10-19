【全程影音】通膨風暴來襲！ 國民黨籲：應立即凍漲油價

【全程影音】通膨風暴來襲！ 國民黨籲：應立即凍漲油價

主計總處公布9月消費者物價指數（CPI）年增率達2.63％，國民黨立法院黨團呼籲蔡政府在節節上漲的物價中應立即凍漲油價。對此，行政院長蘇貞昌今直接打回票，強調「油價有機制，我們就不干預。」

國民黨立法院黨團總召費鴻泰今表示，近期國際油價漲的非常兇，尤其本周一95無鉛汽油一口氣漲了8角，來到每公升31元，台灣9月份消費者物價指數(CPI)高達2.63％，相對於美國5.4％、歐盟3.4％看起來還算不高，但仍是國內消費者物價指數(CPI)的新高。費鴻泰說，縱使外銷數字亮麗，但內需產業不樂觀，強烈建議行政院盡速「凍漲油價」，才是苦民所苦。

面對通膨壓力，國民黨立委賴士葆今質詢蘇貞昌時，先是詢問現在一個便當多少錢能買到？蘇貞昌說，「70、80元，到1百多元都有」。賴士葆說，70元買不到了啦，蘇貞昌回稱「這要看內容」。

賴士葆強調，一個便當從70、80變成100元，是因為核心民生物資持續上漲，在9月時，雞蛋漲幅超過6個百分點，沙拉油漲幅超過4個百分點，雞肉也漲價3個百分點以上，老百姓日子過得很艱苦，強烈建議行政院應凍漲油價。

對此，蘇貞昌表示，十幾年來政府有油價的漲跌機制，運作良好，「不管怎樣，該漲就漲、該跌就跌」。經濟部長王美花也幫腔說，台灣有亞鄰競爭國最低價機制、油價穩定機制，就像電價在10月份就沒有調整。

賴士葆不滿的說，他是民意代表，是選民一票一票選出來的，行政院不該完全不去思考老百姓的期待，油價不斷飆漲，老百姓真的很難過日子。對此，蘇貞昌明確打回票說，「油價有機制，我們就不干預。」