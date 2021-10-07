台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，陳柏惟昨遭爆料曾駕車撞傷機車騎士後肇事逃逸，陳柏惟事後透過臉書承認此事，卻有超過20位民進黨公職留言喊「加油」，引發輿論反彈。民眾黨立委蔡壁如今痛批，肇事逃逸這件事情在道德上，應該受到每個人的譴責，民進黨竟然是幫陳柏惟加油，質疑「到底是鼓勵他肇逃，還是肯定他向善改過？因人設事嗎？因為他是陳柏惟，這些人才去喊加油嗎？」

針對爆料指控10年前肇事逃逸，陳柏惟昨透過臉書坦承過錯，民進黨多位黨公職隨即在陳柏惟臉書留言加油，包括立法院副院長蔡其昌、綠委賴品妤、吳琪銘、林楚茵、吳思瑤、洪申翰、鍾佳濱、趙天麟、伍麗華、黃國書、劉櫂豪等人。

針對台灣基進立委陳柏惟昨在臉書承認過去曾肇事逃逸，民進黨多位民代竟留言「加油」，民眾黨立委蔡壁如痛批，難道社會價值觀變質了嗎。（報系資料照）

對此，蔡壁如表示，陳柏惟被爆料肇逃事件後，很多臉書打藍勾勾的民進黨公職都去留言喊加油，擔憂社會價值觀變質了嗎？一個肇事逃逸的人，民進黨竟然都加油，「到底是鼓勵他，還是要他改過向上」。

蔡壁如說，陳柏惟肇逃事件雖然不知道是否與酒駕有關，但近期總統府前發言人丁允恭酒駕不起訴，實在太不公平，難道社會價值觀已起變化嗎？蔡壁如重申，酒駕零容忍。

至於民眾黨對於陳柏惟罷免案的態度，蔡壁如說，這是區域立委罷免，我們尊重地方民意，但她曾聽到在地民眾批評，陳柏惟當選後什麼事都跟民進黨站在同陣線，例如立法院表決支持萊豬進口，當選後也沒有對象推動空汙改善相關法案等承諾，還大放厥詞講空話。

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