駐德代表謝志偉今日再度透過臉書發文，點名國民黨、民眾黨行徑讓我們吐血。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，如果謝志偉這麼不屑中華民國，就請辭下台，不然就返台到立法院接受監督，民眾黨團將研擬提案，要求謝志偉返台報告並備詢。

蔡壁如指出，如果謝志偉是教授身分，尊重其言論自由，但他現在是中華民國外交官，領的是中華民國薪水，自然要面對中華民國的國旗，如果不效忠國旗，應該要自己辭職，自在做自己，不該躲在國外罵人。

對於謝志偉不認中華民國、國旗，蔡壁如推測，此舉恐是反映對蔡英文總統不滿，因為蔡總統在國慶演說提到中華民國台灣，國慶典禮用大幅的國旗，看起來要接手中華民國台灣，背離民進黨當初想法，謝志偉的言論是在打臉總統。

民眾黨團研擬將提案，要求謝要回台到立法院報告，畢竟他領的是中華民國的薪水，如果他這麼不屑，就自行請職下台。

針對謝志偉批評國民黨、民眾黨行徑令人吐血，蔡壁如反譏「他的血都吐在國旗上，玷汙了國旗，因為血噴到國旗會氧化變成黑色。」