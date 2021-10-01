1名網友日前發現1名處理資源回收的婦人，因不滿有人將碎紙機使用後的碎紙整批倒入回收桶，就張貼1張紙條告誡民眾應該用袋子裝好，而非直接丟入，不過該婦人在紙條的最開頭寫「親愛的白癡」狠酸，引發笑料；網友笑說「這阿桑有派」、「很有禮貌的生氣」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張圖片，圖片中是1名作紙類回收的阿嬤在牆上貼上的紙條，紙條內容提到「請勿將碎紙機的碎紙直接倒入桶中，要用小袋裝好封好，再丟入桶中，謝謝」，疑似是該處是放置資源回收物的場所，但有人將碎紙機的細碎紙張直接倒入該處，造成回收人員的麻煩。

婦人不滿有人將碎紙機使用後的碎紙整批倒入回收桶，就張貼紙條告誡民眾應該用袋子裝好，而非直接丟入，不過該婦人在紙條的最開頭寫「親愛的白癡」狠酸。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

不過有趣的是，該位張貼紙條的阿嬤在內容最一開頭寫道「親愛的白癡」，用來酸亂倒碎紙的人，意外變成網友的笑料，原PO也笑說「這阿桑有派…」；其他網友留言說，阿嬤的用字其實很有禮貌，「至少罵人有禮貌，有文化」、「很有禮貌的阿姨」、「很有禮貌的生氣」、「阿桑的修養非常好，連對白癡說話都那麼和顏悅色」。

也有網友留言說，「罵得好」、「阿桑收到很不爽」、「不派被人欺啊」、「隔天紙條寫『親愛的收廢紙白癡阿桑，我就是要直接倒，咬我啊』」、「惹怒阿桑了」、「親愛的白痴，笑死」。