高雄27歲鄭姓男子與女友到苓雅區一間摩鐵休息開毒趴，未料2人「鬆過頭」，過了退房時間卻遲遲沒有到櫃台辦理退房手續，汽車旅館業者多次敲門，都毫無回應，只能請警方到場協助，員警進房時，赫然發現該對情侶裸睡在床，且神智不清，並且查獲毒品，警方詢後將情侶2人依毒品危害防制條例移送偵辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所接獲報案稱建國一路某汽車旅館內有客人已到退房時間，卻遲遲無人至櫃檯辦理相關手續，業者多次敲門均無人應答，擔心房客發生意外，立即打電話報警尋求協助。

警方到場後，由汽車旅館業者帶警方進入房間查處，警方發現情侶2人全裸在床上呼呼大睡，警方大聲呼喊，情侶檔才緩慢起床，但他們看到員警後，卻又再躺回床上賴床，警員察覺有異，同時在雜亂不堪的房間內發現違禁物品，便立即請求支援警力到場協助。

警方盤查的過程中，發現鄭男放置於地上的褲子口袋內，有一包葡萄圖案的水果粉，隨後又在雙人床與桌子的夾縫地板處，發現其餘15包同款水果粉，經過警方檢驗16包葡萄圖樣水果粉共重33.54公克，均呈二級毒品安非他命陽性反應。

鄭男向警方坦承水果粉是二級毒品，也表示自己與女友是為了紓解壓力才會吸食二級毒品。警方詢後將情侶2人依毒品危害防制條例移送偵辦。

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