疑為撿物品誤踩油門 五股轎車「保齡球式」暴衝連撞9機車1行人(民眾提供／戴上容新北傳真)

39歲鄭姓男子13日上午8時許，駕車行經五股區成泰路三段時，疑為撿拾物品誤踩油門，造成車輛突然追撞2部機車與1名行人，並波及路旁7部停車格內機車車禍事故，共計造成3人受傷，其中60歲路過婦人傷勢最為嚴重為左腳開放性骨折，詳細車禍原因仍待警方釐清。

據了解，今天上午8時40分許，警、消接獲報案指出五股成泰路三段有汽車衝撞多部機車的車禍事故，警方獲報趕抵現場，初了解，39歲鄭姓男子駕駛轎車疑分心要撿拾物品，誤踩油門衝撞前方2部機車與行人後，車輛又波及路旁停車格內7部機車。新北市議員陳明義聽聞消息，立刻前往查看關心。

警、消到場救援，發現現場以年約60歲女行人傷勢最為嚴重，為左腳有開放性骨折傷勢，18歲邱姓機車騎士與後座17歲蔡姓女乘客則是受到身體擦挫傷，3人都由救護車送往淡水馬偕醫院救治，警方後續對鄭男進行酒測，發現酒測值為0，至於確切車禍事故原因仍待釐清。