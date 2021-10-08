今（8）日晚間發生1輛轎車疑似為了飆速超車，一路切換內線、中線道，在一處路口先是超越1輛車後，駕駛高速之下未算準前車距離，竟當場與前車擦撞並整車呈現90度垂直地面後重重摔地，遭撞的車也當場衝向外側護欄，驚悚瞬間全被拍下。

1名網友在臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」上傳1段行車紀錄器，影片中1輛白車先是從道路內車道切至中線道，接著準備從中線道再切回內側道時，疑似未算準距離，竟直接與前車發生擦撞，當場右車身翻起來，車身與路面垂直站立，而前方遭撞的車輛也當場右偏直撞護欄。

駕駛沒腦超車狠撞90度立在地面 零件炸飛驚悚影片曝光

影片中標註的時間為今（8）日晚上7點許，當時白車為了飆速連續超車，擦撞前車後重摔地面並停在前方內側道，而遭撞的車輛撞向護欄後也停住，後方的機車騎士因剎車不及自摔，車道上散布撞擊噴散的碎片，不過第一時間兩車的駕駛均未下車，詳細事故原因與傷亡狀況仍待釐清。

許多網友看到影片後紛紛留言，「我猜他超車完，頭一直往左看瞪那個駕駛，忽略前方的距離」、「他以為自己是機車在那邊鑽？其他人真的超衰」、「變換車道的絕技一整個帥…轉不過去就賠到狗吃屎」、「再切啊，不是很厲害，好好開車很難嗎？」、「感覺那台白的視線都在看後照鏡」。