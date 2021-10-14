城中城惡火 陳其邁兩度90度鞠躬致歉 「不會迴避責任」。（柯宗緯）

高雄鹽埕區城中城火警。（曹明正攝）

高雄鹽埕區「城中城」大樓惡火釀成46死、41人輕重傷，成為高雄歷年來死傷最慘火災。高雄市長陳其邁今（14）日晚間6時率領一級主管兩度90度鞠躬道歉，強調不會迴避責任，並且組成調查小組，盡快查明公布肇事釀災的原因，公開透明向社會大眾負責。

陳其邁表示，守護市民生命財產安全，是身為市長的我責無旁貸的責任，對於鹽埕區城中城大樓，今天大火造成重大人命傷亡，我感到無比悲痛，深切的自責，在這裡向所有患者、罹難者、家屬、所有市民朋友，致上最沈痛的道歉，深深一鞠躬。

他表示，火災現場搶救一段落之後，他回市府繼續指揮工作，在此提出三點說明。第一，他責成衛生局、社會局、民政局，立刻展開對傷患的照顧工作，後續的住戶的安排，包括生活安置，以及對於不幸罹難者的喪葬協助工作，市府一定會承擔照顧受災戶的責任。

同時他也要求警察局、消防局全力配合檢察官進行火場事故的調查工作，希望能盡快查明，公布肇事釀災的原因，務必做到公開透明，向社會大眾負責。

陳其邁指出，第二點絕對不會迴避責任，會用最快速度成立調查小組，檢視相關機關，日常對於包括「城中城」在內的老舊建築，在行政管理上是否有疏漏輕忽的地方，是否遭受問題或困難的時候，在行政作為上有不夠積極的地方，這些我們要接受行政調查，然後根據行政調查的調查報告，作為立刻檢討改進的依據。

至於第三點，陳其邁強調，對於現行的消防、建管制度會立即的全面性檢討，在鹽埕區還有高雄市其他行政區，還有很多像城中城大樓一樣老舊的建築是在新建於現行的消防、建管相關法規立法之前，才會呈現這樣外觀破舊、使用型態複雜，而住戶最弱勢的處境。

陳其邁強調，會檢視這些老舊建築在法規上，是否仍有不足之處，導致市民生命財產安全無法獲得充分保障，我們一地會找出來，並且透過立法、立法程序彌補起來，最後再次向警消、醫療同仁說聲辛苦，也致上最深的歉意。

此外，陳其邁也強調，未來將針對沒有管委會相關的大樓，會去思考怎樣能夠強化相關公安，並賦予更多公權力，或是在執行相關建管法規能夠更落實，才能保證市民財產安全。

針對未來城中城「去路」？會以都更抑或是危老等方式重建，陳其邁表示，建築技術工會、土木技術公會及建築師公會等三大工會也已經進場，會根據體檢的鑑定結果再來決定。