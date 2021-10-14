北市女騎士遭撞顱內出血 警：「防禦駕駛」才上道

日前北市大安區和平東路與新生南路口，發生一起兩輛機車擦撞的交通事故，其中，一名公姓女騎士手部骨折、顱內出血，被緊急送往醫院急救，警方除調查事故發生原因，也強調「防禦駕駛」的重要性，民眾不要輕忽輕微的小碰撞，應隨時留意前後左右路況，防範其他駕駛因疏忽或故意違規而發生交通事故。

大安分局交通分隊調查，當日上午8時許，李姓男子騎車沿和平東路2段第二車道行駛，打算變換車道至路口待轉區時，右側車身與同方向直行的公姓女騎士左側車身發生碰撞而肇事，初判雙方車速雖不快，但公女倒地後因撞擊導致頭部受傷，地上留下一攤血跡令人怵目驚心。

大安分局統計，今年迄10月8日止，轄內A2受傷事故共1847件、2375人受傷，發生件數及受傷人數均較去年同期大幅下降201件、290人，警方除積極檢視易肇事違規路口執法防制成效，隨時滾動修正勤務外，也不間斷持續辦理各項交通安全宣導活動，提醒民眾「防禦駕駛」的重要，以確保自身安全。