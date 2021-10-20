「浪Live」知名直播平台張姓直播主為爭搶粉絲，與周姓直播主交惡，竟將2人的LINE對話擷圖上傳個人IG，還公開周女性生活、姓名及長相特徵等個人資料。周女提民事訴訟償，台北地院民事庭審結，判張女應賠償6萬元，須在IG公開刊登道歉啟事20日，可上訴。

周女主張，張女2018年4月22日晚間至隔天凌晨，將她的私聊內容公開在IG上，內容包括「至少他那裡很OK」、「16還17公分」、「比前男友好太多」等語，張女還把她的姓名、長相等個資公開，指涉她隱瞞有男友的事實，還接受男粉絲「斗內」。

周女並指，她2018年1、2月的平均月收入134餘萬元，張女發文後隔月，月收入驟降至8萬元，可見已嚴重侵害她名譽權及隱私權，故提告求償收益損失100萬元、名譽損失60萬元，並請求張女在IG公開道歉3個月。

張女抗辯，周女最大收入來源是大陸1位粉絲，該粉絲得知周女有男友後，就不再「斗內」，與她的行為無關；另外，她已在刑事庭賠償6萬元，不應再要她賠償1次。

由於周女的經紀公司回函，只有指出周女收入驟降，並未說明緣由，或提出證據證明與張女貼文有關，北院民庭因此認為收益損失部分請求無理由，但周女名譽確實受損，因此判賠6萬元，而張女是以IG貼文方式侵害周女名譽權，故應以同樣方式，在IG公開道歉20日。

周女另還提起刑事訴訟，控告張女違反個資法，北院刑事庭考量張女認罪，去年10月已依個資法「非公務機關非法利用個人資料罪」判張女3月徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑2年，條件是賠償周女6萬元，並接受2場法治教育。