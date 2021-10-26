（國泰世華銀董事長郭明鑑（左二）、副董事長蔡宗翰（右二）、總經理李偉正（左一）及發言人鄧崇儀（右一）在線上記者會說明ATM交易問題。圖／線上記者會截圖）

拿出誠意！國泰世華銀行董事長郭明鑑與副董事長蔡宗翰、總經理李偉正26日共同為10月ATM更新系統出問題公開道歉，並宣布對受影響客戶未來一年在國泰世華銀分行臨櫃相關新台幣轉帳或提款交易，有五次免除手續費；同時對全台所有消費者從28日起到31日的四天內，利用國泰世華銀ATM跨行亦有五次免手續費，預估金額在千萬元上下。

國泰世華銀行表示，這次是為了提升跨行提款及轉帳交易的安全性及備援能力，在10月17日，即前一個周日完成金融交易前置系統及資料庫升級。但隔天即周一（18日）及周二（19日）兩天在交易尖峰時段陸續發生部分提款及轉帳交易未能完成的情況。

國泰世華銀發言人鄧崇儀並表示，經這次經驗，未來在重要系統升級時會更強化橫向連繫及增備人力，避免再發生類似問題。

國泰世華銀副總鄭有欽亦表示，系統問題在19日中午已完全修復完成，共有3萬9314位客戶受影響，但相關金額及費用幾乎都已完成原狀或協助處理，而國泰世華銀ATM平均每天交易筆數33萬筆，這次受影響約3％。