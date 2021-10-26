搶食炸雞市場，繼光香香雞繼7月推出「冠軍咖哩炸雞桶」、創下上市首周每日開店10分鐘全台預約完銷佳績之後，宣佈自10/27起，全台繼光香香雞再次推出美式炸雞桶新品「美式就醬沾」炸雞桶，不僅「整桶都是腿」，更耗時數月特製兩款全新美式沾醬「經典美式辣醬」跟「BBQ燒烤醬」搭配炸雞搶市！

繼光香香雞表示，本次推出話題新品「美式就醬沾」炸雞桶，整桶炸雞選用鮮嫩雞腿肉，以獨家醃料結合美式卡啦脆皮，奶香酥脆的外皮搭配多層次鹹香風味，每一口都能體驗到皮脆肉多汁的幸福口感。

此外，繼光香香雞更複刻美國近年流行「炸雞x沾醬」為核心概念，推出兩種美式風味沾醬「經典美式辣醬」跟「BBQ燒烤醬」，兩種沾醬一次擁有，另有隱藏版咖哩粉，邊吃邊加美味加倍。

繼光香香雞表示，10/27-29開賣前三天，6塊美式炸雞桶餐早鳥限時優惠279元(相當於85折)；為了讓粉絲不在現場久等，繼光香香雞這次更推出「電話訂購優惠」，6塊炸雞桶餐電話訂購優惠299元（原價329元）；更推出一次可吃到美式炸雞及香香炸雞的中份套餐，電話訂購優惠189元(門市價209元 )！

除了美式炸雞新品外，繼光香香雞也加碼推出四季時蔬新品「櫛瓜」，剛出爐的新鮮櫛瓜，外皮金黃酥脆，櫛瓜鮮嫩可口，新品嘗鮮價65元。