古代皇宮中除了皇帝和各宮嬪妃之外，還住著大批的宮女和太監，雖然和民間相比，他們不愁吃穿，但平時工作事務繁雜，還容易不被重視，過著相當苦悶的日子。唐中宗有一年上元節讓宮女可以出宮賞花燈，沒想到隔天清點人數時，卻發現竟有3000人趁機逃走，究竟背後的原因是什麼呢？

根據《新唐史‧列傳第一‧后妃上》，唐中宗時期某年上元節（正月十五）和皇后微服出巡，突然心血來潮，開放讓宮女們也可以出宮賞花燈，豈料隔天清點人數的時候，卻發現有3000人趁機逃走，官員們調查過後，認為這些人都是「淫奔」，也就是跟心愛的男子私奔了，但事實真的是如此嗎？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐朝宮女的生活其實相當苦悶，因此這些宮女極有可能只是為了投奔自由，雖然在宮廷中她們不愁吃穿，但精神生活卻十分貧瘠，尤其感情生活方面更是一片空白，被皇帝看上的「幸運兒」實在少之又少，有些宮女甚至直到老死都見不到皇帝一面。

另外唐朝宮廷戒備森嚴，白天有侍衛看守，晚上宮門上鎖，沒有皇帝的允許，宮女根本無法踏出宮中一步，想要見到自己的親人都非常困難。更悽慘的是，就算在宮中辛苦勞碌了一輩子，死後也無法留下姓名，陝西師範大學館藏的唐朝宮女墓碑上可以發現，宮女的墓誌銘都是統一格式，且事先大量批製而成，等到過世再填上日期，內文大多都寫著：「亡宮者，不知何許人也」。

雖然在唐朝也有實施「簡放制度」，會讓年紀大、入宮時間比較長的宮女出宮，過回普通人的生活，但簡放制度並不是常態，而是皇帝心血來潮時才會實行，有些皇帝甚至一輩子都沒有實行過一次，因此這3000名宮女才會把握難得的機會，努力逃離這種難以翻身的人生。