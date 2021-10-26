為期8天的東港迎王如火如荼進行中，91組隊伍全鎮遶境超有看頭，而由屏縣府推出的紀念品也超搶手，平安扇、平安符及辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」推出後瞬間兌換完畢，對此，屏縣府強調，紀念品天天限量，要搶要快。

每到東港迎王，屏縣府就會推出相關文創品、並以消費兌換的方式帶動地方觀光產業，如大型扭蛋機、小王馬等都創造不少話題，而今年的平安扇、平安府以及辛丑年限定版「屏東迎王乖乖聯名包」也吸睛效果十足，一推出後便造成轟動。

屏縣府指出，「屏東迎王」是每3年1次的重要祭儀，更被文化部指定為國家重要無形文化資產，因此盼透過相關周邊創意商品的製作與宣傳，讓更多人認識這項重要的宗教文化，而今年主推的平安符與平安扇，只要迎王期間，在東港鎮、南州鄉、琉球鄉消費滿1000元，憑收據或發票即可隨機兌換1款，每人每次限換1個，限量發行每日兌完為止。

至於辛丑年限定版的「屏東迎王乖乖聯名包」，縣府說，凡加入屏東縣政府和縣長潘孟安Line官方帳號及臉書按讚，與平安符、平安扇一樣可以在東隆宮牌樓旁兌換到。

「太搶手了！」縣府說，開放兌換後，民眾超熱情，表訂早上9點開始兌換，結果8點20分服務台前已大排長龍，平安扇、平安符不到半小時就被兌換完畢，而超過百箱的乖乖也供不應求，不過請大家放心，為回應民眾對於乖乖的愛好，特別準備足量的乖乖，想要的民眾請把握機會。

現場工作人員說，兌換民眾來自全國各地，更有遠從台北來的遊客，當中許多人對於平安符、乖乖等文創商品情有獨鍾，兌換到後馬上拿起手機拍照上傳留作紀念。