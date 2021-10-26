KTV歡唱茶瓶換啤酒，綠茶冒泡露陷，全被依違反防疫規定送裁處。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

KTV歡唱茶瓶換啤酒，綠茶冒泡露陷，全被依違反防疫規定送裁處。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園警方25日晚間到某KTV臨檢勸導全程戴口罩時，發現35歲馬姓男子等8名男女在包廂內抽菸且有酒味，眼尖發現桌上保特瓶裝的多瓶綠茶竟冒泡泡，原來是「茶瓶換啤酒」，一行人還辯稱是超商買的，也不知道為何變酒精類飲料，一行人違反防疫規定，全被依規定送裁處。

疫情微解封，KTV有條件開唱，但必須戴口罩、不得飲酒，桃園警察分局景福派出所長吳政哲25日晚間率隊到KTV臨檢勸導防疫規定時，發現5男3女在包廂歡唱，卻傳出陣陣酒味和菸味。

在場人紛紛表示進KTV前就有喝酒，但員警眼尖發現，桌上多瓶1公升裝的綠茶寶特瓶竟在冒泡，明顯已換裝成啤酒，8人還七嘴八舌辯稱是在超商買的，不清楚怎麼會變啤酒。

員警向在場人說明已違反防疫規定，現場製作稽查紀錄表，一行人在包廂內抽菸違反菸害防制法部分，也一併登載後移送相關單裁處，可依法開罰3000元至1萬5000元。桃園警方表示，微解封期間仍會加強轄內各營業場所的臨檢查察工作，請大家務必遵守相關防疫規定。