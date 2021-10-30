新北市長侯友宜。（陳慰慈攝）

新北市議員何博文日前在議會質詢時質疑新北市長侯友宜不表態譴責共機擾台遭網友出征，何博文今（30）日上午在臉書發文反擊侯友宜，侯友宜則回應，大家都應該義無反顧的保衛中華民國。國民黨台北市議員徐巧芯在節目中直言，希望民進黨不要讓大家每次都看到是沒當兵的人在喊「抗中保台」，令同台的前民進黨立委郭正亮聞言笑噴，「怎麼那麼巧？」

徐巧芯今天在政論節目《新聞大白話》中表示，現在民進黨已經把「抗中保台」這4個字搞成對內的，自己也算過，他們在最近10天內，已經拿這些事情問了各縣市首長3次，但這很無聊，就像小學生吵架一樣，民進黨讓大家看到的，就是像小朋友吵架。

徐巧芯認為，何博文應該避開這個問題，因為他沒當過兵，既然他也是需要被國軍保護的人，就不要在嘴巴上這麼「唱秋」，每天指著別人問願不願意「抗中保台」，「換一個人來吧」，不要讓我們每次看到在喊「抗中保台」的人，全都是沒當兵的，「大家就會覺得，民進黨怎麼回事啊？到底有誰當兵啊？要不要先站一排出來讓我們點名看看？」一旁的郭正亮聞言笑噴，直言「怎麼那麼巧？真是的」。

徐巧芯也說，到底誰有資格談抗中保台，先站出來，不要每次都被發現是沒當兵的人在講，戰爭是很嚴肅的事情，如果認為只要用嘴巴和鍵盤就能解決問題，國防部長邱國正也不用每天煩惱，我們也不用買武器了。