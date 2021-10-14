起火點調查中。（袁庭堯攝）

消防隊員逐層搜索上百名住戶中。（袁庭堯攝）

有「高雄第一鬼樓」之稱的鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，火勢搶救不及、全棟12樓一度陷入火海，淒厲嘶吼、救命聲四起。消防局一口氣出動40個分隊前往灌救，雲梯車不斷從高樓層拉出住戶，清晨統計共40多位住戶先後被救出，12人不治。市長陳其邁表示，不排除人為縱火，警方也已帶回四人調查。

消防局表示，現場火勢極為猛烈，多樓層嚴重燒毀，且建築物老舊室內雜物堆放眾多，使得救災行動困難。截至目前為止，救出62人送醫，其中14人 OHCA，7人明顯死亡直接送殯儀館，消防局預估稍晚OHCA人數可能超過30人。

衛生局第一時間也啟動大量傷患機制，委請醫學中心跟另兩家公立醫院各派3組醫護團隊到現場協助救護，也加派6輛救護車到現場待命支援。

事發前，有附近居民表示，半夜疑似聽到爭吵聲，沒多久聽到爆炸聲響後，大樓一樓就燃起熊熊火焰。但鹽埕分局表示，調閱附近監視器，並沒有錄到可疑人士及起火影像。

內政部長徐國勇、高雄市長陳其邁、消防局長李清秀、警察局長黃明昭等人11時許也在現場發表談話。陳其邁表示，該起火警不排除是人為縱火，黃明昭則強調，已帶回四嫌疑人調查中。