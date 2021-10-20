台北市議會法規委員會今審查「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例」，將「繩索作業」納入自治條例，規範規定10層樓或樓高30公尺以上建築物，繩索作業需通報，否則可罰6千元以上3萬元以下罰鍰，全案通過，將送入大會二、三讀。

由於繩索作業需於高空作業，安全性問題需被重視，因此北市府修正「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠作業通報自治條例」為「台北市輕質屋頂與施工架及吊籠暨繩索作業通報自治條例」，將繩索作業納入規範，今於法規會審查。

草案規定，使用繩索使作業人員上升或下降至定點之方式，為繩索作業，於10層樓或樓高30公尺以上建築物或附屬建物，使用吊籠或繩索作業從事外牆工作，皆需進行通報。

草案也規定，且每次通報之作業期間不得逾20日，違者可處6千元以上3萬元以下罰鍰。此外，建築物之管理委員會、管理負責人或建築物所有人應督促各雇主或自營作業者辦理通報。

議員周威佑指出，繩索是最危險的作業方式，但為何10樓才要通報，8、9層樓不用通報？勞檢處表示，低樓層作業方式為移動式起重機附加吊籠，若樓高太高將成本太高，實務上都是比較高的大樓用繩索。

勞檢處長梁蒼淇表示，都有督促業者通報，通報後將進行抽查，可讓事業單位謹惕，留意現場設施、設備，例如去年吊籠通報1878件、違規沒有通報才4件，同仁都會拿名冊巡視，沒有通報必查 。

議員黃郁芬提醒，北市很多公寓大廈進行修繕外牆，建議與建管處合作，在申請補助時就提醒必須通報。梁蒼淇指出，磁磚檢測15年以上、10層樓以上房屋，多用繩索檢測，已訓練很多外牆檢測人員，需取得台灣繩索協會或中華繩索協會合格證。

勞動局長陳信瑜也說，將每一年對管委會宣導，讓他們了解需通報，安全夥伴結盟都有固定訓練課程，從事工作的相關人員進行全面宣導。