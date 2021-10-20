位於南投縣政府旁的南投飯店，20日上午傳出火警，飯店人員在頂樓燃燒金紙時引燃附近雜物，所幸及時發現，立即引水滅火。（南投縣消防局提供／黃國峰南投傳真）

位於南投縣政府旁的南投飯店，20日上午10點14分傳出火警，南投縣消防局獲報立即派遣多個分隊搶救，所幸到場時，業者已自行撲滅，燃燒面積約2至3平方公尺，無人傷亡，不過因為該飯店為防疫旅館，又位於縣府旁，南投縣觀光處長陳志賢第一時間到場關心。

南投飯店為於頂樓的佛堂，20日上午飯店人員燒金紙時因灰燼隨風飄出，不慎引燃附近雜物，飯店人員發現即刻拉水管自行滅火時，冒出陣陣黑煙，佛像因而也被燻黑，周遭留下焦黑痕跡。

南投消防局獲報，不敢大意，派遣南投、草屯、中興、鳳鳴及碧興分隊人車前往搶救，帶隊官分隊長蘇育生，並同步群呼義消及通知110前往交通管制。

由於該飯店為防疫旅館，事件發生時，4、5住客聚集在3樓露台空曠處，部分下樓至街道來，不確定是否為居家檢疫人員，所幸火勢在消防隊員來前，已由飯店人員自行撲滅，住客也回到飯店內，南投縣觀光處長陳志賢第一時間到場關心，了解原委及後續處理。

飯店人員於10點22分通報，經查看現場為燒金紙引燃雜物、已自行撲滅，南投03李小隊長指出，本案為燒金紙引燃雜物，已由飯店自行撲滅，無損失、無傷亡。

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