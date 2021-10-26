基隆市中正區調和街3號今天上午9點多發生火警。（陳彩玲攝）

基隆市中正區調和街3號今天上午9點多發生火警，基隆市消防局接擭通報，立即使用化學泡沫將火勢控制，所幸無人員傷亡，但二樓祖孫館裡有孩童，老師明知火警竟未第一時間協助撤離。對此，社會處允諾，將加強員工訓練，並暫時關閉管區，待無安全疑慮再復館。

據了解，起火地點於大樓3樓里民活動中心的雜物室，早上9點多不斷冒出濃煙，消防局接獲通報後，立即派員到場使用化學泡沫，10分鐘內控制住火勢，燃燒面積約3平方公尺，不排除是電線走火，由於現場濃煙密布，消防員花費數十分鐘使用排煙機排煙，至於詳細起火原因仍待火調人員釐清。

不過，位在火警地點樓下的祖孫館裡頭有1名幼童、1名大人，以及8名員工，卻沒有第一時間提高警覺撤離現場，內部老師表示，9點多三樓已開始冒煙，當下立即打電話通知今天有預約課程的家長，切勿再將孩子送到館內。

至於沒有立即疏散人員至外頭，社會處長吳挺鋒表示，當時著火地點位在三樓天花板，濃煙向上竄，樓下並不會受到影響，加上消防局到場後，立即布線將火勢撲滅，從科學角度判斷並未有立即的危險性和影響，後續也依照消防員指示慢慢疏散撤離。

吳挺鋒說，未來會再加強員工訓練，提高警覺，目前祖孫館也會暫時休館，待電線等設備檢查完畢，並無安全疑慮再復館。