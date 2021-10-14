城中城起火瞬間曝光 小火光閃沒1分鐘 火海吞噬一樓（翻攝影片）

高雄城中城暗夜惡火！上百住戶受困 大樓全面狂燒已成廢墟

高雄市鹽埕區府北路城中城社區大樓14日凌晨3時許失火，截至下午1時30分統計，已有55人送醫，其中25人死亡，據了解，此次起火點位於大樓一樓的二手家具電器行，稍早起火瞬間的影片曝光，透過畫面可見，從小火苗到爆炸燃燒不過頃刻。

透過監視器畫面可見，影片上時間註記為凌晨2時44分0秒時，本為一片黑暗的畫面突然閃出小火花，不到1分鐘的時間，火苗烈焰猛烈炸出，火勢用非常快的速度蔓延開來，頃刻間畫面就陷入火海。

高雄市鹽埕區府北路城中城社區大樓14日凌晨發生火災，透過監視器畫面（時間先後為，左至右，上至下）可見，從閃燃小火光到全面燃燒，不到一分鐘。（合成圖，翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市消防局於14日凌晨2時54分獲報，稱位於府北路的城中城大樓發生火災，消防人員獲報後旋即派出大量人車趕往現場救援，發現大樓一樓的二手家電行竄起猛烈火勢，一旁堆置大量雜物，增添灌救難度。

消防局累計派出75車159人前往現場救援，火勢於4時51分獲控制，並於7時17分全數撲滅，截至下午1時30分統計，已有55人送醫，其中25人死亡，初估OHCA人數將超過40人以上。

高市消防局局長李清秀指出，目前已知起火點位於一樓，但針對詳細起火原因，消防署火災調查組、高雄市消防局火調科、警察局鑑識中心均針對原因在做詳細的採證與調查。

位於鹽埕區府北路的城中城大樓於1981年完工，屋齡已40年，過去曾有舞廳與商圈進駐，有過一段繁榮的時光，但隨著商圈轉移而人流散去，現存的大樓內部宛若廢墟，建物內部充斥廢棄物與未汰換的老舊設施，更有高雄第一鬼樓之稱，住戶多為弱勢族群與老弱婦孺。