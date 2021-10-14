高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨失火，大樓內部擺放大量雜物，為火勢撲滅再增難度。（民眾提供）

【LIVE直播】高雄第一鬼樓驚傳暗夜大火！全棟陷入火海傷亡不明

位於高雄市鹽埕區的城中城大樓14日凌晨3時許發生火災，已知救出22人，雖火勢已獲控制，但受困人數仍未知。透過圖片可見，原本繁華的大樓歷經大火，外牆被燻得漆黑一片。（民眾提供）

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨失火，火勢吞噬12層大樓。（民眾提供）

城中城大樓遭火噬 救火影片曝光（民眾提供）

「高雄第一鬼樓」之稱的高市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點失火，目前最新狀況已救出25人，其中3人傷勢較為嚴重。據了解，城中城大樓屋齡40多年，昔為高雄最繁華的大樓，不乏商場與舞廳，但時代推移、商圈轉移之下現已沒落，更甩不開鬼宅、鬼屋與廢墟的稱號。

高雄鹽埕區「城中城大樓」因沒落後人去樓空，髒亂不堪，有「高雄第一鬼樓」之稱。（取自GoogleMap／袁庭堯高雄傳真）

「城中城大樓」門口仍可見過去輝煌時期的影子。（取自GoogleMap／袁庭堯高雄傳真）

「城中城大樓」14日凌晨3點驚傳大火，建物一樓全面陷入火海，一樓原為二手家電公司。（取自GoogleMap／袁庭堯高雄傳真）

「城中城大樓」於1981年1月完工，屋齡已40年，包含地上12樓、地下2樓，曾是全高市最繁華的大樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓為紅燈戶、商場及電影院，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。隨著商圈轉移如今沒落，只剩老弱婦孺及經濟弱勢人士居住，治安亦不佳，數年前管委會革新，才開始有改善，企圖擺脫廢墟鬼樓的惡名，沒想到竟發生火災。

有網友慕名去探險，當地住戶還透露，過去地下室曾發生過姦殺案，今已完全封閉，頂樓也曾有人因吸毒而暴斃，至此靈異傳說不斷。

鹽埕區因歷史之故，老舊大樓不少，與城中城大樓相連的「鑽石大樓」、「金鹽埕大樓」外觀也都相當老舊嚇人，大公路新興街口的「九龍大廈」1989年遭人縱火燒死24名住戶更是知名凶宅，傳聞不斷。