「高雄第一鬼樓」之稱的高市鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨3點失火，目前最新狀況已救出25人，其中3人傷勢較為嚴重。據了解，城中城大樓屋齡40多年，昔為高雄最繁華的大樓，不乏商場與舞廳，但時代推移、商圈轉移之下現已沒落，更甩不開鬼宅、鬼屋與廢墟的稱號。
「城中城大樓」於1981年1月完工，屋齡已40年，包含地上12樓、地下2樓，曾是全高市最繁華的大樓，地下1樓曾是熱鬧的商場與歌廳，1至6樓為紅燈戶、商場及電影院，7樓以上為住家，頂樓曾是高級餐廳酒店。隨著商圈轉移如今沒落，只剩老弱婦孺及經濟弱勢人士居住，治安亦不佳，數年前管委會革新，才開始有改善，企圖擺脫廢墟鬼樓的惡名，沒想到竟發生火災。
有網友慕名去探險，當地住戶還透露，過去地下室曾發生過姦殺案，今已完全封閉，頂樓也曾有人因吸毒而暴斃，至此靈異傳說不斷。
鹽埕區因歷史之故，老舊大樓不少，與城中城大樓相連的「鑽石大樓」、「金鹽埕大樓」外觀也都相當老舊嚇人，大公路新興街口的「九龍大廈」1989年遭人縱火燒死24名住戶更是知名凶宅，傳聞不斷。
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