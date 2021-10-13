找到接近中午，警方才發現趴倒在菜園，全身濕漉漉，沾滿雜草、樹葉的老阿公，所幸將人送醫檢查無大礙。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

找到接近中午，警方才發現趴倒在菜園，全身濕漉漉，沾滿雜草、樹葉的老阿公，所幸將人送醫檢查無大礙。（中埔分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣83歲張姓老翁患有失智症，今清晨被太太發現不在屋內，找尋多時仍未發現人影，清晨4點通報警方，轄區中埔分局三和所員警推測老翁徒步應走不了太遠，暗夜冒著大雨四處尋找，找到接近中午，才在路邊發現趴倒在菜園，全身濕漉漉，沾滿雜草、樹葉的老阿公，所幸將人送醫檢查無大礙。

三和所副所長鄭銘華、警員賴靜儀清晨4點獲報，指家住中埔鄉後庄的張姓老翁不見蹤影，張妻表示，她3點多起床要探視先生狀況，驚見先生不在床上，在住家周遭遍尋不著，只好通報協尋，警方調監視器，發現老翁昨晚10點多離家後就不知去向，因老翁失智又年邁，加上深夜下起大雨，研判老翁不會走太遠，決定以老翁住家為圓心，兵分多路進行地毯式搜救。

今中午11點左右，眼尖警方在和美村名人幼兒園旁的一處菜園，看到一名倒臥在地的老翁，上前扶起確認是失蹤的張姓老翁，馬上通知家屬到場，雖老翁無外傷，意識尚清醒，警方仍聯絡救護車送往聖馬爾定醫院，所幸沒有大礙。