員警耐心安撫阿嬤下，總算讓她願意先返家休息，里長伯也自告奮勇，熱心幫阿嬤把三輪車一路騎回家。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

不想拖累家人 洗腎嬤找里長訴苦

台中東區1名85歲的王姓阿嬤日前難忍洗腎的辛苦，騎著三輪車跑到經常對她噓寒問暖的里長家訴苦，鬧著脾氣不肯回家，讓平時處理地方大小事的里長伯也束手無策，只好請員警一起來勸阿嬤回家。員警耐心安撫阿嬤，總算讓她願意先返家休息，里長伯也自告奮勇，熱心幫阿嬤把三輪車一路騎回家。

台中市政府警察局第三分局立德派出所員警吳育鑫日前中午12時接獲轄內里長報案求助，原來85歲的王姓阿嬤受不了長期洗腎的辛苦，不但身體不舒服，更擔心造成兒子的經濟負擔，早上8時多趁著兒子出門工作，獨自騎著三輪車跑到里長家訴苦，一直到中午用餐時刻都不肯回家，里長勸不動阿嬤，只好拜託警方出馬。

阿嬤哽咽著說：「幫我把這個(洗腎的)拿掉啦！」員警安撫阿嬤，並從阿嬤身上寫有電話的小紙條聯繫上阿嬤的兒子。經員警透過電話與其子聯繫，得知王姓阿嬤洗腎已有一段時間，近期又開始有失智情形，常常喊著不想洗腎，家人擔心出狀況，早就未雨綢繆在其隨身包包內放了多張電話號碼，兒子表示，他因工作關係無法立即趕回家，但會再和家人討論該如何處理，對於員警的關心也很感謝。

經員警耐心安撫情緒，拍著胸脯保證一定會幫阿嬤和兒子溝通洗腎的事情，阿嬤才終於答應讓員警帶她回家休息，熱心的里長也自告奮勇，一路將阿嬤的三輪車騎回住處。

警方提醒，疫情期間請民眾外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。而民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。