斗六市環保運動公園正改造為「膨鼠森林公園」、雲林體育館前步道串聯至膨鼠森林公園，老舊的斗六市立運動場也正全面整修，目前PU跑道、水泥地面已全部打掉，將提升為田徑協會認證合格的比賽場域，預計明年3月完工。

興建於1994年的斗六市立運動場也是斗六國中、鎮東國小的共用操場，每天都有上千名學生、民眾使用，運動場內有400公尺PU跑道、3000M障礙池、鐵餅與鏈球區、跳遠區、司令台、看台區等配置，周邊還有市立網球場、縣立游泳池。

不過，市立體育場年久失修，包括PU跑道多處破損導致顛簸、場內容易積水，斗六市公所向體育署爭取修繕，該署同意撥款3300多萬元，加上公所自籌款，總計3350萬元進行整修。

整建工程包括400公尺跑道、推擲區、跳遠區、中央多功能草坪區、噴灌系統改善、司台前周邊外圍整修等。

推擲區包括鐵餅、鏈球共用護籠、鉛球場更新；跳遠區包括跳遠及三級跳起跳板更新、沙坑帆布加掛座；撐竿跳的槽箱及蓋板將更新；中央多功能草坪將補植草毯、設置灌溉系統。

斗六市立運動場跑道暨相關設施整建工程施工期180天，預計明年3月底完工，斗六市長林聖爵日前與市代表、里長前往會勘，他表示「期待它未來的新樣貌」。