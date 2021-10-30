歲末年終想要尋覓人生理想伴侶嗎？台中市政府民政局「2021台中GO幸福主題式聯誼活動」，11月1日起開放20至50歲台中市籍及在台中就業、就學單身民眾報名。民政局長吳世瑋說，活動策畫年輕人喜愛的「實境解謎」、各年齡層皆愛好的「電影」派對，及「城市微旅行」等，3大主題式聯誼活動，讓單身族群搭起友誼橋梁，早日告別單身生活。

吳世瑋指出，市府推動願婚、樂生、安心養的人口政策，往年單身聯誼活動委由各戶政事務所辦理，藉由活動結合地方人文特色及景點，推廣市政措施及建設。

今年為提高民眾參與率及配對率進而提升婚育率，首度推出主題式聯誼活動，結合時下年輕人喜好的「解謎」、「電影」及「旅遊」三大休閒活動元素，打造六場系列活動，讓參與民眾在團體討論或分組競賽活動情境中，自然開啟對話，找到志同道合的人生伴侶。

吳世瑋說，今年單身聯誼活動系列主題活動相當多元，包含「遇見愛情電影派對」、「漫步城市解謎FUN遊」及「微醺品味大城小愛」，分別聘請主題專家簡立喆、李岳及張啟銘擔任活動大使；同時邀請演藝圈幸福婚姻代表藝人郭彥均擔任大使團團長，讓民眾參加聯誼還可以見到偶像，打造屬於自己的浪漫約會。

吳世瑋強調，「2021台中GO幸福主題式聯誼活動」報名期間自11月1日上午8時起至12月10日下午5時止開放網路報名，每場次參加人數為80人(男女各40人)，每人酌收報名費1000元，歡迎設籍台中市或於台中市就學、就業的單身民眾，選擇適合自己的年齡、興趣組別場次報名參加。