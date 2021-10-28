近年來我國運動選手於國際賽會表現亮眼，2020東京奧運更是獲得2金4銀6銅的好成績，讓全國人民都為之歡呼，而這些優異成果，除歸功選手教練辛勞的訓練及後勤團隊的協助外，硬體設施的優化也是功不可沒。

選手長期於國家運動訓練中心培訓，為提供完善的競技運動培訓環境，以作為選手最堅實的後盾，行政院自98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，分期分區逐步完善國家運動訓練中心基礎設施；第一期計畫及第二期計畫陸續完成選手主要培訓所需的戶外訓練場、綜合集訓館(含14種運動項目及重量訓練室)、公西靶場、東部訓練基地，另外更升級宿舍、餐廳等生活環境，讓選手在訓練之餘，也能好好放鬆休息。

體育署自109年起執行第三期計畫，將繼續更新國家運動訓練中心園區內培訓設施，讓整體培訓環境再升級。於棒、壘球場部分，規劃建置室內打擊練習區、投捕練習區、全壘打牆等；射箭場部分，配合反曲弓及複合弓項目選手訓練，將擴大訓練場地，並建置相關附屬空間(含調弓室、運科室、觀察室等)；另配合培訓需求，建置風雨投擲場及全區環場訓練跑道；於園區公共設施部分，將針對大門與入口意象等一併進行優化改善。相關硬體設施改善，預計113年完成。

另已獲得國防部釋出國家運動訓練中心旁之士校營區基地，規劃新建游泳館及網球場，其中游泳館規劃建置50m競賽訓練池、25m練習熱身池、循環水流訓練池、跳水池、陸上跳水訓練區及其他必要附屬設施等；於網球場則規劃建置戶外網球場及風雨網球場各4面，整體興建作業預計115年完成。

本次東京奧運我國獲歷年最佳參賽成績，顯示完善訓練環境，有助競技成績提升。東京奧運雖已結束，但培訓環境升級的作業持續進行，相信於第三期計畫完成後，將提供選手更好的訓練環境，可以讓選手在無虞的運動訓練環境下全力備戰，持續提升競技運動實力，進而突破自我極限，邁向世界體壇巔峰。