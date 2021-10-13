台灣基進立委陳柏惟罷免案投票日倒數，台中市警察局長蔡蒼柏，13日至清水警分局召開「台中市第10屆立法委員第二選區罷免案選舉查察專案會議」。針對近來傳出有組頭開賭盤介入選舉一事，台中市警察局表示，尚無接獲情資反映及查獲具體不法事證，已加派警力蒐報，並提1000萬元之高額檢舉獎金。

台中市警察局指出，台中第2選區地區開出陳柏惟罷免案過關與否的賭盤，試圖「賭盤綁罷免」，為防止這些行為影響投票公平性，一旦發現賭盤介入選舉情形，即移送偵辦。

警方表示，第二選區立法委員罷免案於10月23日投票，為保障人民的參政權，讓罷免投票作業順利進行，另針對選舉罷免案活動期間，可能發生的各項違法行為，研擬因應對策，包括，避免衝突、脫序等突發狀況。

台中市警察局長蔡蒼柏說，罷免案投票是憲法所保障人民的參政權，警方秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」等安全維護原則，不容以暴力或其他非法之方法干涉罷免案投票，若有違法情事，將全力偵辦，恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」3大目標。

警方呼籲，有關「台中市第10屆立法委員第二選區罷免案」，民眾如有相關選舉賭盤或罷免投票不法情事，請踴躍撥打110專線報案，絕對嚴密保護檢舉者身分，若違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元之高額檢舉獎金，守護民主法治，讓選舉平安落幕。