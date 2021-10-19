刪Q總部19日召開記者會，呼籲社會大眾要小心最後階段的奧步。（陳淑娥攝）

領銜人楊文元簽下罷免案投開票報告表委託書。（陳淑娥攝）

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本周六投票，罷免總部19日擔心投開票所投票率異常，呼籲全民監票，以及防止最後階段出奧步，包括惡意抹黑、製造動亂等，所以也請警察保護好陳柏惟，另有選民反映沒收到投票單或收到他人的，總部也要求中選會要在法定時間內公告罷免案結果。

罷免投票剩下倒數4天，罷免總部19日下午召開記者防奧步、防做票、號召全民監票記者會，包括市議員黃健豪、陳文政、羅廷瑋均出席。

罷免總部指出，以2020總統大選為例，台中市就有幾個票桶投票率數字異常，東區新庄里有三個票桶，其中編號1281的投票率只有54％，但其他兩桶卻有73％、72％；西區的三民里也有一桶45％、另一桶80％、西區春社里和向心里，投票率也僅有53％及56％，北屯區仁和里更是低到只有22％，以上資訊都是中選會公告的選舉資料庫所公布。

有鑑於以上這些投票率差異，總部號召全部選民，早一點去投開票所，投完票之後也能留在附近，幫忙顧一下投開票所周遭，有沒有可疑人士，有沒有人違法拉票，不論是支持或反對。

此外，總部也公開拜託選務工作人員一定要確實查驗身分，因為現在疫情期間，口罩不離身，在查驗過程中，一般只能透過「人臉辨識」，查對身分證和大頭照，很多民眾的身分證發證後就沒再換過，照片與現實一定有落差，投票當天也要特別注意，若投票時察覺到自己欄位已被註記投過票，則「須立即向該投票所由罷免總部派出的監察員或在場的管理員、警察反應」。

另外總部也質疑，黃捷罷免案的「各里各投開票所明細」至今尚未公布，不論是王浩宇、韓國瑜、黃國昌的罷免案都有公布明細，所以呼籲中選會務必要在陳柏惟罷免投票後，於法定期限內公告明細。