一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。

這是佛教經典「金剛經」經末的名句，誠然佛家有其對空性獨特的見解，非凡夫俗子所能解，但若以世俗的方式解釋，相信對這句話最有感的公眾人物，莫過於「被罷三雄」，韓國瑜、王浩宇、以及最新加入的陳柏惟。

特別是陳柏惟，不若韓國瑜與王浩宇之經濟能力，被罷免簡直是從權力高處直直墜落，更是情何以堪，政治的殘酷顯露無遺。綠營選民也對他大抱不平，筆者許多臉書好友都大崩潰，認為他是輸給在地黑道顏家，咒罵當地居民不肯改變，觀念老舊…….還有人更上綱上線，把當地居民講成是被「中國黨」洗腦……

然而，這些叫罵都改變不了陳柏惟已被罷免的事實。現實就是：陳柏惟的選區（台中二選區）長期藍大於綠，陳柏惟之當選有其特殊、偶然因素（蔡英文賣芒果乾成功、綠營青年踴躍返鄉投總統，順道蓋陳柏惟），最終陳險勝國民黨顏寬恒2.3％。這當然是一個耀眼的成績，然而無論成績再怎麼耀眼，人事時地物過了就難以完全複製。

陳柏惟最大的問題，是對他的身分轉換毫無自覺。任何一個理性的政治人物，在這樣驚險當選「撿到」之後，都會設法爭取中間選民支持，望能以時間軟化反對者，特別是綠營前有一個成功案例—桃園市長鄭文燦在。

然而陳柏惟是怎樣的表現？他連綠營自己人—蔡英文任命的國防部、退輔會官員都無法理性對待，多次在立院拿台語考那些外省背景出身的將領，用一個他們生長與職場環境都不需擁有的能力刁難人。這不只是性格刻薄，柿子挑軟的吃，更是政治判斷出了嚴重問題，以為綠營選民還那麼在乎省籍情結。

不只如此，陳柏惟過去一年9個月給人最大的印象，就是囂張。去年7月，陳柏惟臉書po出他與王浩宇和黃捷之合照，嗆韓粉「他們連我們三個小議員都罷免不掉喇」，結果真的是其中有一個黃捷沒被罷免掉，但那又怎樣？陳柏惟何不想想，為何三個人裡面，只有他發這種小屁孩風格的叫囂文？這種發言除了讓自己的粉絲爽之外，能讓地方選民對他滿意度提高嗎？

從另一個方面講，任何一位被成功罷免的政治人物，也不能完全只歸因於個人原因，必也有大環境因素，而僅一席立委的小黨是創造不出大環境的。能創造出大環境的，莫過於執政黨—民進黨。民進黨不顧民意，高傲囂張，過去一年在疫情疫苗、藻礁公投連署、萊豬等議題上，都引起中間選民反感與疑慮，藍營選民更是凝聚力十足。民進黨卻仍自恃民調高，未將四大公投民調長期落後當成警訊，以為自己可以「點石成金」，救得了陳柏惟，到頭來就是創造出一個藍營基本盤踴躍補刀的大環境出來。

這次公投結果對台灣民主最大的貢獻，就是證明了「反中愛台」既非倚天劍亦非屠龍刀，爛政客口喊「反中愛台」的功效並不強過義和團「神功護體」的咒語。從這一點來看，陳柏惟被罷，真真切切彰顯出了台灣民主的優良素質：單喊口號沒用，囂張不長久。民進黨若繼續再不知檢討，收斂氣焰，眼下的富貴可能就要逐漸「如夢幻泡影」了。

（作者為網路媒體工作者）

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