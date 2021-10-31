導演陳大璞與柯震東、李康生日前為宣傳電影《鱷魚》接受LiTV專訪，當李康生被問到任何角色演起來都得心應手，若有機會重新詮釋會選哪部作品？他回答「那都是一個歷程吧！所以我不想再重演過，我只想演不一樣的角色，多嘗試一些新的角色，比如《玩命關頭》，它可以一直拍吃一輩子，連續好幾集，因為他們年紀也跟我差不多大，可能比我更大，或是《007》系列，我覺得我很想挑戰那種角色。」讓在旁的柯震東笑歪秒虧：「有夢想很美啊。」

柯震東被問面對片中，李心潔飾演的青農陳芝平被村民罵「肖查某」，事情總有正反兩面，可見一定有什麼部分不被大家接受，假如屏除愛情，會覺得陳芝平是對的嗎？他回：「我覺得她一定有她背後的原因，不管是家裡或者是情感的因素等，但對我來說，每個人都是有自私的一面，所以她被罵可能是因為跟旁邊的人所嚮往的東西不一樣，但我個人會勸她，就是不要堅持下去！我覺得跟大財團對抗是沒有什麼好結果的，因為為了生命安全著想，就是談判好那個籌碼，我覺得電影有趣的地方就是我會多一點幻想，多一點夢幻在裡面！」

由於該片是在高雄拍攝，3人也推薦當地特色，李康生表示喜歡現撈海鮮與西子灣，陳大璞說每次去高雄都以工作為主，但印象最深還是黑輪：「因為是心潔請的啊！」而柯震東則說：「去高雄基本上也是工作，但我應該會推薦那邊的海產吧！因為我朋友在那邊賣海鮮，我吃過，真的很好吃！」沒想到引來李康生好奇問該友人是自己開店嗎？還逗趣問柯震東：「報你的名字有打折嗎？」

最後大玩「鱷魚」心理測驗，看看3位對什麼事情會咬著不放？當李康生答案是「對生活的品質會緊咬不放，這不是指你喜愛奢華，而是指人生的樂活與坦然，人生不應該只有建立在工作名利上，有良好舒適的生活品質，才會有開闊自在的心胸，你相信先善待自己，才能善待別人」，而柯震東則是「對自己工作要求很高的人，舉凡相關你的事，你都會堅持到最後，這不是意味你很自私，只在意自己的事，而是你把自己當成是一種責任，你覺得以身作則後，才能用正能量去影響大家成為團隊。」讓2人都不禁也大喊「準」。

而柯震東今年下半年有3部電影作品《鱷魚》、《月老》、《金錢男孩》同時跟影迷見面，有影評盛讚他是台灣30歲這輩最厲害的演員，年輕帥氣又會演戲，柯震東也期待未來能接更多作品，「我覺得如果要以挑戰最大的話，我當然是想挑戰社會菁英份子，這跟我本人蠻不像的，但如果是要說很想演的話，我覺得『絕望』的人其實蠻有趣的」。