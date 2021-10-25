台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，藍綠各陣營也將啟動補選競爭，引發各界關注。資深媒體人王尚智分析了台中立委第2選區的情況後直言，前立委顏寬恒一定能選上，因為相較於在立院中提出什麼法案，地方上的民眾更在意的是服務，放眼望去，不論是大綠、小綠，能和顏寬恒抗衡者，一個都沒有，同時他也認為民進黨拚盡全力打敗顏寬恒的機會很低。

王尚智今(25日)在中天政論節目《大新聞大報卦》中表示，綠營方面會協調出人選，但無論如何，顏寬恒一定就是選上了，這是一個地方選舉，和從台北看到的情況不一樣，立委和地方的縣市議員是不一樣的，立委在地方上還是要有一定的份量，包括從政經驗、服務等等，而在地方上大家在乎的並非是你提了什麼法案，而是服務是否更有力。

綠營的可能人選當中，有多少人有這樣份量？王尚智認為，其實一個都沒有，不過還是要想辦法找出一個人來選，至於民進黨是否能傾全黨之力把這個人捧上來打敗顏寬恒，雖說不是不可能，但可能性極低，因為就是那個「份量感」，而在地方選舉中，還是有很多中間選民，且這次罷免案藍營方面似乎有也還所保留，最終罷免案不溫不火的通過。

王尚智分析，如果台中市長盧秀燕傾地方的勢力，國民黨也南下幫忙造勢，民進黨即使有政府資源也很難對抗，且立委也不是什麼阿貓阿狗，沒有粉亮就沒辦法，放眼望去，大綠、小綠中一個能跟顏寬恒抗衡的人物都沒有。