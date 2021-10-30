台中第二選區立委陳柏惟遭罷免，將進行補選，民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向總統蔡英文推薦徵召出戰補選。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗痛批，林過往言行比民進黨立委范雲還誇張，甚至還曾說「台中穿防彈背心才能選」，如今卻想競選台中立委，簡直「當台中人塑膠做的」。

楊植斗29日在臉書發文指出，聽說林靜儀已將戶籍遷到台中二選區，準備接替陳柏惟選立委，但攤開林過往言論，她儼然是「女版的陳柏惟」，即便2020年未被民進黨列在不分區名單內，她仍死忠為民進黨賣命，甚至罷免陳柏惟時，她還跳出來說「台中穿防彈背心才能選」，現在卻想批戰袍，當台中人塑膠做的？

楊植斗抨擊，林靜儀污名化台中，好像台中人人有槍，參選前是不是該先向在地民眾說聲抱歉？還是真打算穿防彈背心跑選區作秀？這個戲也演太大了吧。楊更直言，連民進黨都不想林當立委，林這個人比范雲還誇張，污名化台中人還敢出來選令人難以置信。

此文獲得超過2200個讚、近200則留言與超過320次分享，網友紛紛回應：「我們台中人真是命苦！」、「選民要有智慧不要被騙亂投票，把票投給真正為民服務的人國家才有救」、「她要記得穿防彈背心出來競選喔！」「這一句預言請記得，她沒選上立委，明年會去選南投縣長的！」