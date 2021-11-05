雲林縣文化觀光處展覽廳最近出現一條不斷上升與下降的魔毯！文觀處長陳璧君表示，由4縣市共同籌辦的「移動聚落」展覽，代表雲林縣的是一條會飛的魔毯，凸顯台西鄉的「丁氏」是阿拉伯裔移民最大聚落，魔毯象徵阿拉伯，也隱喻飄洋過海與族群融合。

雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市4縣市共同籌辦的「雲嘉嘉營視覺藝術連線」，今年主題是移動聚落，目前在雲林縣文觀處展覽廳展出。

裝置藝術家林正偉以薄紙與電扇創造出「交託給風」作品，看似阿拉丁魔毯隨風飛起，頗吸睛，不少觀眾詢問作品意義是什麼。

林正偉的作品解說寫道，雲林縣台西鄉是台灣丁姓宗族最大的聚居地，台西丁氏是是阿拉伯血統後裔，祖先們當年也曾坐著如阿拉丁飛毯般承載著美好的想像移居來台開墾。

陳璧君說，據丁氏族譜記戴，台西的丁氏是阿拉伯人後裔，俗稱「阿拉丁」，祖先來自大陸福建省，台西鄉目前3萬多人口，有1萬多人姓丁。

據了解，元朝蒙古帝國橫跨歐亞，泉州是國際大商港，阿拉伯商賈絡繹不絕，泉州人後代因而有阿拉伯人血統，朱元璋滅元朝後，阿拉伯後裔改姓避禍，其中有一支集體移民至台灣台西。

陳璧君說，歷史軌跡放遠看，大部分台灣人都是外來人，經過族群融合難分彼此，多元文化需要自由、包容、共好。歡迎民眾前來觀賞，展期至7日止。