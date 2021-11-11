德國軍艦到亞洲，巴伐利亞號護衛艦訪問澳洲、日本、韓國、越南等國，日前停靠東京灣。德國政府表示，此次訪問是為了維護海上的自由航行，反駁中國的領土主張。

美國領導「印太大聯盟」，不但有四方會談、AUKUS、印太盟國、還有歐洲及北約國家。這些國家與美國共享民主價值觀及捍衛自由航行目標，德國選擇進入了一個不屬於北約的印太地區，信誓旦旦的宣示要穿越爭議南海海域，為自己爭取航行自由的權力。

基於民主價值，德國意識到未來世界秩序的命運取決於印太地區，希望在印太地區扮演角色，為自己製造參與國際事務的機會。基於航行自由原則，出口導向的德國高度依賴海上貿易，關乎德國國家利益，保證海上自由航行是德國海軍任務之一。

一艘德國艦船航行南海，不至於對中國產生嚇阻效果，但可以傳達美國與盟友團結對抗極權國家（中國、俄羅斯），共同捍衛南海自由航行的政治訊號。

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