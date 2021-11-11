國民黨台北市松山信義區市議員擬參選人田方倫10日晚間貼出影片，指出陳時中在前天(9日)醫界聚會上也在台上未戴口罩唱歌。(圖／田方倫臉書)

衛福部長陳時中一段疫情期間脫口罩喝酒唱歌的46秒瘋傳網路，引發質疑，衛福部晚間澄清影片時間點為去年解封，陳時中下鄉宣傳防疫新生活後受邀參與聚餐。不過國民黨市議員擬參選人田芳倫再爆新片，指出陳時中9日也在台上高歌，更直言防疫標準到底為何？

田方倫10日在臉書PO出影片，他表示，目前網路瘋傳一個陳部長在高歌飲酒的影片，但衛福部出來陳清說是去年的影片，希望衛福部不會為了這種小事情說謊。接著話鋒一轉，指出自己貼的新影片，質問「那這個影片呢？阿中部長也是在高歌，開始宣導防疫新生活了嗎？」

田方倫質疑，對於即將到期的AZ疫苗，以及其施打計畫都還沒出來，陳時中說出事要負責，到時候如果真的出事，又要怎麼負責？

根據《周刊王》報導，田方倫受訪時表示，這個影片是醫界朋友傳給他的，時間點為前天(9日)一場醫界餐會。他說，該名友人看到陳時中台上高歌，全場也沒戴口罩，因此實在不解現行防疫標準到底為何，不過因為需要釐清影片真假與時間點，所以並無在第一時間PO出。

田方倫表示陳時中是防疫指揮官，就應該高標準以身作則，看到陳時中這樣沒戴口罩台上高歌，是不是代表民眾上路也都可以不用戴口罩了？呼籲陳時中說清楚防疫準則。

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