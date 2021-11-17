海軍左營軍區上周發生離奇事件。去年被汰除退役的陳姓少校，12日深夜持偽證騙過衛哨所，步行闖入左營軍區，1小時後，翌日凌晨欲離開軍區，遭衛哨兵識破查獲，未料陳竟趁機落跑。海軍陸戰隊指揮部15日表示，全案函送憲警偵辦，並懲處衛哨失職人員。高雄市刑大、左營分局與憲兵隊組成的專案小組，於昨天深夜逮捕陳男，目前正由市刑大偵訊中，同時釐清陳男是否竊取軍機。

據了解，陳男因品德問題被列汰除名單而退役，竟在一年後，意圖潛入原服役單位海軍教準部，動機不明，但因辦公室深鎖未能進入。軍方官員說，陳退役前負責戰技體能鑑測，未涉機密，教準部事後清查，辦公室內文件未失，電腦也未曾動過。

官員研判，陳雖翻牆進教準部，但進不了辦公室，於是離開；衛哨發現有異，打電話詢問教準部值日官確認人員之際，陳心虛趁隙落跑。

陸戰隊指出，海軍教準部退伍的陳男，12日23時27分，持偽證步行進入左營營區，13日0時24分由門哨衛兵查獲，單位即將相關事證函送憲警偵辦，後續將會全力配合調查並追究相關責任。

陸戰隊指出，經全面清查，陳姓退伍少校步行可能行經路線的單位，辦公處所都已上鎖，且並無門窗毀損及物品遺失等情，後續將全力配合檢調單位偵辦。

陸戰隊強調，已檢討衛哨疏責人員懲處，並全面強化辨證及複式檢查機制，納入衛哨勤務訓練及案例宣教，並通令各單位強化門禁管制作為。

高市警左營分局證實，13日由四海派出所依規定受理報案，並會同高雄憲兵隊以《要塞堡壘法》與《偽造文書》罪嫌，逮捕陳嫌到案，目前正在市刑大偵訊中。