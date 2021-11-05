昨（11/4）日立法院教育文化委員會審核中研院預算。立委林奕華詢及：為何我國大學無法在國際排名獲得傑出表現，廖院長答覆：歐美高等教育並不重視大學排名，尤其是美國！廖院長建議台灣各大學，將國際排名當作「參考」指標就好。

廖院長所說是否為真？答案當然是否定的。但廖院長昨日在立法院的一席「證詞」，尤其是因為他曾任美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）化學暨生物分子工程系系主任（2012-2016）、生物工程系系主任（2015-2016），是以，自昨日午前開始，其上述「證詞」，即陸續成為各媒體的教育焦點要聞。然如此的「證詞」誤導，對台灣已然瀕臨崩壞的高等教育發展而言，無疑是雪上加霜！

謹以廖院長所曾任職的美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）為例，進入該校官網，即可看見首頁第一列「About 」（關於）裡，顯示的「Rankings」（各項排名）選單。進入後，則又可清楚覽閱，依年度順序編列的全部8項排名，其中，《National Research Council》的排名結果，係發佈於2010年，也就是廖院長仍任教於該校之時（1997-2016）。

倘若，廖院長所言：「歐美高等教育並不重視大學排名，尤其是美國」為真？則何以「排名」研究，會是美國國家科學研究委員會的重點項目！

廖院長在立委范雲的催促下，啟動了中研院外文名稱是否更改的討論。他同時曾於上（10）月4日表示：在國際上，大部分的人「並不知道中研院的外文名稱是什麼！」這豈可能是個事實？如果是，則試問：近百年來的外國學者，究竟是如何與中央研究院（Academia Sinica）進行聯繫的！？難道他們是查閱中文？用中文撰寫、輸入？

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