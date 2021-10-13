八德警方利用人臉辨識系統查詢老翁身分，聯繫其姪子到所將人領回。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區日前有名老翁看似神情恍惚，獨自一人坐在路邊田埂，警方在巡邏時發現該名老翁，趕緊將人攙扶到巡邏車並載返派出所，利用人臉辨識系統查出其身分資料，通知焦急的家屬前來接人，平安將其送返家。

八德警分局高明派出所副所長羅義靜、警員張哲禎在12日晚上6點多執行轄內巡邏，經廣福路1142巷內農地道路旁發現1名老翁精神不濟蹲坐田埂，由於正在下雨，警方到場後先將老翁扶到巡邏車上休息，並詢問其年籍資料及關心身體狀況。

不過老翁無法明確說出確切年籍資料或是家屬聯絡方式，警方趕緊利用人臉辨識系統查詢，發現老翁姓賴、住在楊梅區，為通報的精神障礙失蹤人口，警方為避免賴姓老翁在外淋雨，先用巡邏車將其先帶返派出所。

警方返回派出所後先提供食物及飲水給賴姓老翁果腹，立即聯繋其姪子，賴姓老翁的姪子到所後向警方表示，叔叔在11日颱風夜間獨自外出不知去向，家屬心急如焚遍尋可能的去處但均無所獲，也已報案協尋，沒想到叔叔會來到15公里外的八德區，所幸叔叔身體狀況無礙，相當感激警方主動協助。