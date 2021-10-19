女星蘿莉塔從《大學生了沒》出道，直率不做作的個性，成為各大綜藝節目邀約對象，近來上節目討論「意想不到的被檢舉太誇張」的主題，她表示曾和朋友飛往日本泡湯時，不僅嚇跑客人，還被飯店列為黑名單，讓她一度相當傻眼。

蘿莉塔近來上談話性節目《媽媽好神之俗女家務事》，提到曾被檢舉的誇張理由，她透露曾和朋友去日本玩，當時就住在某溫泉飯店，沒想到泡湯到一半時，發現人數突然少很多，當下未察覺有異，事後飯店人員表示她和友人被列為黑名單，希望兩個人在住宿期間不要去泡湯，若堅持要泡湯的話，希望可以挑在半夜12點後，較少人使用澡堂的時間。

蘿莉塔事後才知道，跟友人會被溫泉飯店列為黑名單，主要是友人背上刺了很大的牡丹花刺青，導致其他客人誤會她和友人是黑道，才會泡到一半紛紛閃避，甚至還跟飯店業者投訴「有黑道在泡溫泉」，這才知道為了避免黑道份子鬧事，通常溫泉門口都會寫著「謝絕黑道」的標語，因此刺青的人在日本難免讓人有較敏感的聯想。

蘿莉塔日前在節目上坦言為了不讓其他人發現自己暴牙，為此去打玻尿酸，沒想到卻出現鼻型崩壞的驚人副作用，還曾羨慕外國人深邃雙眼去縫雙眼皮，沒想到以為臉上沾到睫毛膏屑屑，一摳竟直接拉出一條線，讓她坦言貪小便宜嘗盡苦頭。