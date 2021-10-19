1名網友日前在路上發現1輛轎車疑似為了閃避緊急左轉的騎士，整輛車急忙調頭之下竟直接衝到路邊稻田中，轎車當場側立，車主後來自行從副駕駛座爬出，之後甚至坐在路邊先處理工作，事後在臉書報平安，笑說「田中站就到了！我已經把傷害降到零了」，還PO出與愛車的另類合照，而對方騎士當下竟直接騎離開。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發文，他在文中稱1名叫「老闆」的男子，該老闆當時開車與1名婦人同時在路口左轉，疑似眼見對方婦人即將擦撞車身，該老闆所幸緊急右轉調頭，不料整輛車竟直接衝向路旁的「田中間」，車身當場側立在土堆中，事後該老闆還PO出與愛車的合照，笑說「結果田中站就到了這樣！我已經把傷害降到零了」。

車主笑說「田中站就到了！我已經把傷害降到零了」，還PO出與愛車的另類合照，而對方騎士當下竟直接騎離開。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

事後該老闆還PO出與愛車的合照，笑說「結果田中站就到了這樣！我已經把傷害降到零了」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

發文的網友笑說，「老闆開車很小心的，為了閃1個婦女突然左轉」，他說當下婦人頭也不回直接騎車，而該老闆之後自行從副駕駛座爬出，目前已完成筆錄，他在文章中呼籲「如果有聽起家裡媽媽說早上差點被車撞到，記得提醒她要趕快到案說明唷，修車事小，責任歸屬還是要有」。

出車禍的老闆事後還PO出與側立轎車的合照，在文章留言說「我人平安，謝謝大家關心」；其他網友則留言說，「如此淡定，還好人平安無事」、「老闆好幽默，苦中作樂，樂觀的老闆」、「田中站給了他刻骨銘心的回憶」、「一日裝置藝術」、「這片田真肥，可以種出一台MINI」、「阿北初四了」。