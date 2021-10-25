總統府提供

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蔡英文總統今天肯定全國清潔隊員的辛勞及付出，並表示，政府投入預算推動「5好措施」，從制服的更新，到裝備安全、清潔車輛更新、汰換等，現在已經全部到位，未來會持續努力，照顧清潔同仁，守護大家的工作安全，讓大家有更好的工作環境。

今天是清潔隊員節，蔡英文接見全國特優清潔隊員及推動清潔隊職安衛優良人員表示，今年除了表揚全國模範清潔人員外，特別遴選出10位全國特優清潔隊員，及3位推動清潔隊職安衛優良人員並頒發獎項，最重要的目的就是要肯定及感謝大家的辛勞和付出。

現場得獎人都是經過層層評比，從清疏道路側溝、查緝不法棄置廢棄物、資源回收再利用，再到守護同仁工作環境安全、推動教育訓練，都有傑出貢獻。

蔡英文提到，清潔隊員的工作相當繁重，從清晨，就要拿起掃把，徒步清潔街道；在傍晚，大家回家休息時，垃圾車正在大街小巷穿梭清運垃圾；到了午夜，也要開掃街車清掃路面，可說是24小時不間斷，守護城市的整潔。

她說，特別是當民眾為了防疫減少出門，清潔隊員不僅堅守崗位，更穿起防護衣，背起沉重的噴藥機，協助快篩站、接種站、確診足跡的消毒等任務，「大家是環保英雄，也是防疫英雄」。

今年國慶典禮，環保署特別邀請清潔人員參與「捍衛台灣」的展演活動，表揚大家的貢獻，她也藉這個機會感謝全國清潔隊員的打拚，「大家辛苦了」。

蔡英文指出，為了要給清潔隊員更大的支持，以及更安全的工作環境，政府從前年開始投入預算推動「5好措施」，從制服的更新，到裝備安全、清潔車輛更新、汰換等，現在已經全部到位。

對於執勤安全問題，她強調，環保署去年也建立了職安促進平台，並且定期召開跨機關會議，處理相關議題，守護大家的工作安全。蔡英文也承諾，未來政府會持續努力，照顧清潔同仁，讓大家能有更好的工作環境。