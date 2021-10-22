近期高鐵延伸到宜蘭引發各界關注，國民黨立委許淑華今(22日)在臉書指出，交通發展是南投人最關心的議題，交通部2030全國高快速鐵路網整體規劃，希望打造「西部高鐵、東部快鐵」的交通型態，卻忽略南投公共運輸系統布局，因此她要求交通部長應增加其他鐵路計畫！

許淑華指出，交通部希望打造「西部高鐵、東部快鐵」的交通型態，卻忽略南投公共運輸系統布局，發展低碳旅行是與世界接軌必要條件，鐵路運輸具有安全、可靠、舒適且載運量大的優勢，「我要求交通部長除了現階段田中支線與集集線串聯計劃外，應增加其他鐵路計畫，完善南投基礎建設」。

今年8月在台16線里程11.7K處的上邊坡發生大規模邊坡崩塌，嚴重影響到民宅安全，許淑華表示，經積極爭取下，台鐵已提出邊坡保護性的整治計劃，預計今年以2.6億元動工，為該路段全面性解決坍塌隱患。

因車埕站火車停駛，遊客減少約兩成，對當地店家無疑是雪上加霜。對此，許淑華要求交通部兩周內提出增加集集支線的大眾運輸運量，參考小黃公車和幸福巴士的營運方式，讓高鐵站與集集支線快速往返，帶動觀光人潮提升營運效率。

談到高鐵延伸宜蘭計畫，設站地點除了四城、宜蘭、縣政中心與羅東方案外，近日又新增其他可能性，許淑華直言，高鐵是國家重大交通建設，上千億的經費不應淪為政治妥協工具，對宜蘭鄉親和未來使用者都相當不公平，交通部應提出更多建設成本計算資訊，並考量國土規劃，讓專業意見服務民眾，才能有效選擇最佳方案。

此貼文曝光後，已有超過4千名網友按讚，不少人留言表示，「作為觀光城市的南投，完整的交通網真的很重要」、「南投人要搭大衆運輸從外地回家真的超不方便」、「淑華美女立委，加油啦」「對南投充滿了希望！」