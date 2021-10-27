交通部長王國材昨說出「環島高鐵不是夢」，認為高鐵延伸到宜蘭與屏東應保留再延伸的可能性，遭不少人質疑不切實際，立委更批評他是配合選舉考量、開空頭支票。王則再度強調，環島高鐵還沒有經過任何評估，只是建設時應留下未來的可能性。

立法院交通委員會今日審查交通部預算，朝野立委關心環島高鐵議題。國民黨立委洪孟楷質問王國材，高鐵環台有沒有經過可行性評估？要花多少錢？他更質疑，高鐵從南港拉到宜蘭就要花1700多億，完成環島需要多少預算。

王國材回應，高鐵環島還沒有任何評估，只是要為未來的規劃留下目標與可行性。

洪孟楷批評，任何人都可以講不負責的話，唯獨王國材身為交通專業的部長，應該告訴大眾怎麼達成目標、有更完整的政策說明，別讓民眾覺得是為了明年選舉而開出空頭支票。

民進黨立委李昆澤也認為，高鐵延伸還要考慮到路網、系統、安全管理等問題，過去大家對鐵道運輸的基本觀念是長程高鐵、中程台鐵、短程捷運，而西部高鐵、東部快鐵是這2到3年規畫的基本方向，現在又提出高鐵環島不是夢，交通部應該要有更具體的政策評估與說明。