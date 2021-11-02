行政院環保署昨針對基隆協和電廠進行環評會議，環委要求評估替代方案，明年1月補件再審。基隆市長參選人謝國樑今天表示，這次結果是好的開始，並向立委蔡適應喊話，善盡立委職責，緊盯台電與經濟部後續作為，為基隆守住海洋淨土。

謝國樑指出，經濟部釋出善意，願意再次審視其他可能替代方案，算是不錯的進展，他說，昨天有提及深澳卸煤碼頭的往事，當年自己是基隆選出來的區域立委，現在的市議員王醒之在當年是「我愛番仔澳灣連線」發言人，另外也有關心的朝野議員，其中一位是現任立委蔡適應，大家一起代表民眾在立法院外抗議，守住番仔澳灣的美麗海灣。

謝國樑說，十多年過去，時空環境與角色有些轉換，王醒之已是現任市議員，蔡適應則是基隆立委，但環團在過去這段時間反填海造陸的抗議中，似乎沒有看到蔡的身影，不過，昨天看到蔡首度表態挺環團主張，建議採浮動式天然氣接收站FSRU，也等於反對台電的填海造陸方案，為這次行動打了一劑強心針。

謝國樑表示，協和電廠隸屬於台電，台電是國營企業，受立法院監督，如今蔡適應是區域立委，更是責無旁貸，應該要扛起這個責任，好好緊盯台電與經濟部後續作為，為基隆守住海洋淨土。

謝國樑強調，支持能源轉型，也期待2024年協和電廠的重油燃燒機組能除役，還給基隆人一個好的空氣品質與生活環境，但也重申，能源發展與環境保育是2個不斷衝突的課題，在保護海洋的環保意識下，身為擁有權力的執政者，應該要審慎思考如何兩者兼顧，創造雙贏局面，而不是一意孤行，淪為雙輸局面。