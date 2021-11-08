兩岸情勢升溫，國防部長邱國正日前在立院備詢時，面對立委質詢當兵役期問題，邱國正回應正在考慮延長役期，不過，卻遭資深媒體人趙少康打臉，直言「邱國正，你不用考慮了，這不是你做的決定，是總統才能做這個決定」。

民眾黨立委張其祿5日在立法院會質詢時詢問，現行義務役役期僅短短4個月恐不足，是否考慮調整役期？邱國正回應，國防建軍面對戰爭，役期是否加長的議題，要經過程序，這個建議他聽過，「我們也很認真在思考」。

對此，趙少康昨（7日）在主持的政論節目「少康戰情室」上表示，「邱國正，你不用考慮了，這不是你做的決定，是總統才能做這個決定」，過去前總統陳水扁縮短役期，前總統馬英九將徵兵制改為募兵制，這些政策都是要總統層級才能做的政治決策。

另外，對於國安局長陳明通日前在立院備詢時稱，「蔡總統任內不會發生戰爭」，趙少康認為，蔡英文任期如果還剩下一年，還可以這樣表示，但現在蔡的任期還有三年多，這三年多都不會有問題？趙問，如果陳明通這樣篤定，那台灣為何還要買武器，還要考慮延長兵役役期？

趙少康批評，這些政治人物，包括美國都一樣，當要增加國防預算時，都說台海局勢很危險，可是說危險時，又有人跳出來說不危險，到底兩岸是危險還是不危險，政府不應該講清楚嗎。