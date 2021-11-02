台電計畫將基隆協和發電廠改建轉型為天然氣發電廠，基隆市長林右昌今天於市務會議記者會受訪時表示，樂觀其成，支持能源轉型，同時呼籲台電要與地方充分溝通，讓各種意見都能充分表達。

協和發電廠擬建第四天然氣接收站，預計填海造陸18.6公頃，轉型為天然氣發電廠，引發地方不滿，昨天行政院環保署舉行環評會議，環委要求評估替代方案，明年補件再審。

對此，林右昌表示，協和發電廠過去是重油發電廠，造成較大汙染，現在轉型為天然氣發電廠樂觀其成，他支持能源轉型，降低環境衝擊，讓各種意見都能充分表達，理性討論、凝聚共識，對國家建設及基隆是好事，希望日後有好的結果。

林右昌指出，現在進行環評程序，依照法定制度跑流程，他相信專業評估，但對台電有幾點要求，採用最嚴謹的程序與標準進行環評審查，並讓更多專家學者參與會議，以充分討論，同時，必須與地方民意代表及當地民眾充分說明溝通，此外，要保障外木山漁民生計、確保基隆港航運安全。